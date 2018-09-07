С начала года число безработных в России снизилось на 12%

С начала года количество безработных в Россииснизилось на 95,6 тыс. человек (12,3%).

«По состоянию на 29 августа 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 679,9 тыс. человек. На эту дату уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9% от численности экономически активного населения», — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что число вакантных должностей, представленных работодателями органам службы занятости, на 29 августа составило 1,7 млн, пишет «РИА Новости».

Ранее Татарстан вновь вошел в число регионов с наибольшим ростом безработицы.