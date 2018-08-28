Татарстан вновь вошел в число регионов с наибольшим ростом безработицы

С 15 по 22 августа в Татарстане вновь был отмечен наибольший рост безработицы.

За этот период снижение численности безработных граждан произошло в 51 регионе, в том числе Пензенской области и Чувашии. Еще в 30 регионах отмечен рост безработицы. Помимо РТ, из ПФО сюда попала Мордовия.

Не изменилась численность безработных в четырех регионах, в том числе в Саратовской и Нижегородской областях, сообщается на сайте Минтруда.

В целом за неделю численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 682,9 тыс. человек. Годом ранее эта цифра составляла 779,9 тысячи граждан.



Ранее Татарстан вошел в число регионов с наибольшим ростом безработицы с 8 по 15 августа.