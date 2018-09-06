Российского биатлониста обвинили в применении 0 граммов допинга

Международный союз биатлонистов (IBU) подозревает чемпиона мира среди юниоров 2011 года по биатлону Александра Чернышова в применении допинга. Исходя из письма IBU, в крови россиянина нашли 0 нг/мл эритропоэтина.

«Согласно протоколу допинг-контроля ваша проба мочи была отобрана 17 июля 2014 года. Согласно транспортному протоколу эта проба затем была направлена в Московскую лабораторию и получена лабораторией. Согласно отчету тестирования в ADAMS результаты анализов вашей пробы были следующими: «Никакой запрещенной субстанции(ий) или запрещенных методов, или их метаболита(ов), маркера(ов) обнаружено не было».

Однако данные Московской лаборатории LIMS относительно вашей пробы называют запрещенную субстанцию ЭПО в вашей пробе А (указанная концентрация — 0 нг/мл). Таким образом, анализ вашей пробы А выявил предполагаемый неблагоприятный результат анализа на ЭПО в первоначальной процедуре тестирования, который затем был полностью подтвержден подтверждающей процедурой.

В соответствии с пунктом 7.2.1 Антидопинговых правил IBU, а также с международными стандартами WADA и техническими документами WADA такой результат анализа был указан в ADAMS как неблагоприятный результат анализа и IBU был проинформирован о положительном результате», — говорится в письме.

Отметим, что, помимо Чернышова, в список подозреваемых в применении допинга попали Олимпийские чемпионы Устюгов и Слепцова, а также чемпион мира среди юниоров Печенкин.