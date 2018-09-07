«Ак Барс» получит 45,9 миллиона рублей от КХЛ, «Салават» — 14, а «Нефтехимик» — 10

Сегодня совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил распределение доходов между командами, полученных от реализации телевизионных прав за прошлый сезон.



По итогам чемпионата-2017/18 в общей сложности будет распределено более 400 миллионов рублей с НДС.

Больше всего получит чемпион прошлого сезона — казанский «Ак Барс» — 45,9 миллиона рублей. Вслед за казанцами наибольшую сумму получит питерский СКА (38 миллионов) и финалист Кубка Гагарина московский ЦСКА (29,5 миллиона рублей).

Нижнекамский «Нефтехимик» получит 10,554 миллиона. А «Салават Юлаев» — 14,705 миллиона рублей.

Напомним, что с прошлого сезона пакет КХЛ ТВ вошел в медиахолдинг «Матч».