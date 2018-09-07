Уволенный из «Рубина» тренер стал лучшим наставником английской Премьер-лиги в августе

Сегодня английская Премьер-лига назвала лучшего тренера августа. Им признан главный тренер «Уотфорда» Хавьер Грасия, возглавивший команду с начала нынешнего сезона.

Под руководством 48-летнего испанца «Шершни» одержали четыре победы в четырех стартовых матчах АПЛ, в том числе над лондонским «Тоттенхэмом». Его команда идет в таблице на третьем месте и с разницей мячей 9-3.

Напомним, что Хави Грасия стал известен в России по работе в казанском «Рубине», с которым в сезоне 2016/2017 занял итоговое 9-е место в таблице РФПЛ. После чего с ним расстались.

