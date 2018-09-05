В России годовая инфляция достигла максимума с августа 2017 года

Инфляция в годовом выражении в России в августе 2018 года повысилась до 3,1% (с 2,5% в июле). Об этом говорится в материалах Росстата.

Достигнутое значение является максимальным с августа 2017 года.



Продовольственные товары в августе 2018 года подешевели на 0,4% (в августе 2017 года — на 2,1%). Непродовольственные товары в августе стали дороже на 0,2% (на 0,1% в августе 2017 года). Услуги подорожали на 0,3% (в августе 2017 года — на 0,4%), следует из данных Росстата.



Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России выросла до 3% впервые с сентября 2017 года.

