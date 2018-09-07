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Оренбургские власти запретили проводить несогласованные митинги и пикеты на площади «Атриум»

12:10, 07.09.2018
Оренбургские власти запретили проводить несогласованные митинги и пикеты на площади «Атриум»
Фото: pixabay.com

Площадь «Атриум» в Оренбурге исключили из перечня разрешенных мест для массового присутствия граждан. Соответствующий документ с подписью губернатора Юрия Берга опубликован на сайте правительства области.

Согласно постановлению, на данной территории запрещается проведение мероприятий до 100 человек без уведомления мэрии и областного правительства. Там нельзя проводить коллективное обсуждение общественно значимых вопросов и запрещается нахождение граждан для выражения мнений по общественно-политическим проблемам.

Напомним, ранее по инициативе городских властей были закрыты для митингов две центральные локации в Перми.

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