Оренбургские власти запретили проводить несогласованные митинги и пикеты на площади «Атриум»

Площадь «Атриум» в Оренбурге исключили из перечня разрешенных мест для массового присутствия граждан. Соответствующий документ с подписью губернатора Юрия Берга опубликован на сайте правительства области.

Согласно постановлению, на данной территории запрещается проведение мероприятий до 100 человек без уведомления мэрии и областного правительства. Там нельзя проводить коллективное обсуждение общественно значимых вопросов и запрещается нахождение граждан для выражения мнений по общественно-политическим проблемам.

Напомним, ранее по инициативе городских властей были закрыты для митингов две центральные локации в Перми.