Городские власти запретили проводить митинги на двух площадках в центре Перми

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По инициативе городских властей были закрыты для митингов две центральные локации в Перми. Постановление регионального правительства утвердил губернатор Максим Решетников.

Согласно вступившему в силу документу, из перечня была исключены эспланада у памятника Героям фронта и тыла и площадка у ДК имени Солдатова. По словам чиновников, на этих пространствах постоянно проходят культурно-досуговые, спортивные и детские мероприятия, пишет интернет-журнал «Звезда».

Теперь для митингов предоставлены территории в нескольких районах города: Сад камней у Перми-2, сад имени Гоголя у ДК «Телта», Сквер победителей, пешеходная аллея на улице Крупской, сквер у клуба имени Кирова и улица Академика Веденеева.

Напомним, ранее митинг против пенсионной реформы в Оренбурге стал самым массовым за 10 лет.