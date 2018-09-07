Минниханов попросил снизить этажность второй очереди ЖК «Кловер»

Президент РТ Рустам Минниханов не одобрил строительство многоэтажки во второй очереди ЖК «Кловер» в центре Казани.

Он заявил, что строительство зданий высокой этажности недопустимо в районе улиц Тихомирнова и Щербаковского переулка. Он отметил, что пролегающая рядом дорога идет из аэропорта и новая многоэтажка не позволит увидеть красоту города и оценить его исторический облик, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, треугольное творение «Кловера» в центре города было введено в эксплуатацию в ноябре 2014 года, тогда же начались и некоторые сложности у застройщика. Чешский кредитор компании в 2015 году подал иск с требованием досрочно погасить 1,7 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».