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Минниханов попросил снизить этажность второй очереди ЖК «Кловер»

11:41, 07.09.2018 1
Минниханов попросил снизить этажность второй очереди ЖК «Кловер»
Фото: tatarstan.ru

Президент РТ Рустам Минниханов не одобрил строительство многоэтажки во второй очереди ЖК «Кловер» в центре Казани.

Он заявил, что строительство зданий высокой этажности недопустимо в районе улиц Тихомирнова и Щербаковского переулка. Он отметил, что пролегающая рядом дорога идет из аэропорта и новая многоэтажка не позволит увидеть красоту города и оценить его исторический облик, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, треугольное творение «Кловера» в центре города было введено в эксплуатацию в ноябре 2014 года, тогда же начались и некоторые сложности у застройщика. Чешский кредитор компании в 2015 году подал иск с требованием досрочно погасить 1,7 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

ОбществоНедвижимостьВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:57
    Жалко конечно что такую махину уже успели построить. Можно было и по симпатичнее домик поставить.
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