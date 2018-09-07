Путин назначил Силуанова координатором России по делам СНГ
Президент России Владимир Путин назначил министра финансов, первого вице-премьера Антона Силуанова координатором России по делам СНГ.
«Назначить первого заместителя председателя правительства Российской Федерации — министра финансов Российской Федерации Силуанова А.Г. национальным координатором Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств», — говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.
Ранее Путин назначил экс-главу «Роскосмоса» Игоря Комарова полпредом в ПФО.ОбществоВласть
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