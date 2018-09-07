Рестораторы Казани чаще начали продавать свой бизнес через брокеров — СМИ

Рестораторы Казани последние несколько лет испытывают сложности в связи с кризисом и обвалом рубля. Поэтому число выставленных на продажу ресторанов выросло за полтора года на 50%.

При этом, изменилась и схема сделки. Если раньше бизнесмены предпочитали продавать бизнес незаметно — сделки совершались в узких кругах, то сейчас они все чаще обращаются к брокерам.

По словам главы одной из таких компаний Евгения Майера, люди предпочитают сейчас заведения «среднего класса», даже если ранее они посещали только рестораны «бизнес-класса», передает «РБК-Татарстан».

Напомним, ранее «Агентство регионального развития» выставило объявление на Avito о продаже одного из клубных ресторанов «Траттория» в Казани.