Уфимский «Урал» уступил «Нове» на Мемориале Платонова

Во второй игровой день на Мемориале Платонова волейбольный клуб «Урал» уступил «Нове» со счетом 0:3 (22:25, 24:26, 25:27).

Самым результативным игроком матча стал уфимец Егор Феоктистов, набравший 16 очков, по 15 — на счету у игрока «Урала» Евгения Рыбакова и у доигровщика «Новы» Дениса Бирюкова, сообщает пресс-служба уфимской команды.

После двух матчей команда Даниэле Баньоли с двумя очками занимает третье место в группе B, у московского «Динамо» — 5 очков, у «Новы» — 4, у «Атырау» — 1.