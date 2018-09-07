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Промышленность

Россия поставит в Турцию комплексы С-400 в середине 2019 года

07:44, 07.09.2018
Россия поставит в Турцию комплексы С-400 в середине 2019 года
Фото: ru.wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin

Россия планирует поставить в Турцию системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 в середине 2019 года.

«Исполнение контракта идет в графике. Поставка — 2019-й, середина года», — цитируют «Известия» директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.

Ранее в Турции заявили, что страна будет закупать С-400, несмотря на возможные санкции США. Россия получит за поставку ракетных комплексов более $2 млрд.

ПромышленностьОПК
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