За минувшие сутки пожарные РФ потушили более 30 лесных пожаров

За минувшие сутки пожарные потушили более 30 лесных пожаров на площади около 60 га. При этом действующими оставались возгорания на площади 530 га в Свердловской, Тюменской, Вологодской, Архангельской, Владимирской областях, в Республике Марий Эл, а также в Красноярском и Пермском краях.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 6 сентября в России лесопожарными силами ликвидирован 31 лесной пожар на площади 58 га. На 00.00 мск 7 сентября на территории РФ действовало 10 лесных пожаров на площади 529 га, по которым проводились работы по активному тушению», — цитирует сообщение пресс-службы Федеральной Авиалесоохраны ТАСС.

Напомним, Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение до 13 сентября из-за высокой пожарной опасности лесов.