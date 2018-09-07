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За минувшие сутки пожарные РФ потушили более 30 лесных пожаров

05:24, 07.09.2018
За минувшие сутки пожарные РФ потушили более 30 лесных пожаров
Фото: pixabay.com

За минувшие сутки пожарные потушили более 30 лесных пожаров на площади около 60 га. При этом действующими оставались возгорания на площади 530 га в Свердловской, Тюменской, Вологодской, Архангельской, Владимирской областях, в Республике Марий Эл, а также в Красноярском и Пермском краях.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 6 сентября в России лесопожарными силами ликвидирован 31 лесной пожар на площади 58 га. На 00.00 мск 7 сентября на территории РФ действовало 10 лесных пожаров на площади 529 га, по которым проводились работы по активному тушению», — цитирует сообщение пресс-службы Федеральной Авиалесоохраны ТАСС.

Напомним, Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение до 13 сентября из-за высокой пожарной опасности лесов.

Происшествия
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