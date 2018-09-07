Минниханов рекомендовал уменьшить этажность ЖК «Красный Восток»

Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал понизить этажность проекта административно-жилого комплекса «Красный восток» на заседании комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях.

По словам президента республики, проект реконструкции бывшего пивоваренного завода Петцольда может быть реализован, если этажность проекта будет понижена.

Минниханов отметил, что в районе озера Кабан и в непосредственной близости от Старо-Татарской слободы необходимо соблюдать пониженную этажность, чтобы не портить существующий вид и сохранять облик старой Казани, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее «Реальное время» писало, что реконструкцию первой очереди завода Петцольда планируют завершить в третьем квартале 2018 года. Общий объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей.