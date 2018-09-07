Пенсионный фонд заключил контракт на аренду машин стоимостью почти 100 млн рублей — ФБК

Пенсионный фонд России (ПФР) заключил контракт на аренду машин стоимостью почти 100 млн рублей.



В расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального сказано, что контракт был заключен спустя 10 дней после внесения премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым законопроекта о повышении пенсионного возраста в Госдуму РФ.

Отмечается, что для исполнительной дирекции фонда арендуют 6 черных BMW 5-й серии 2018 года выпуска, 22 черных Toyota Camry и «14 машин классом пониже». Кроме того, еще 51 автомобиль предназначен для региональных отделений.

По информации ФБК, за полугодовую аренду одного BMW «запланировано потратить 3 миллиона 360 тысяч».

Ранее ФБК сообщил, что стоимость имущества главы Пенсионного фонда Антона Дроздова и членов его семьи составляет 970 млн рублей.