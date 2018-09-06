Умер американский актер Берт Рейнольдс
Американский актер Берт Рейнольдс умер в возрасте 82 лет во Флориде.
По информации TMZ, актер умер в результате сердечного приступа.
Берт Рейнолдс был одним из самых популярных голливудских актеров в семидесятых и первой половине восьмидесятых годов. Он сыграл в таких фильмах, как «Избавление» (1972), «Смоки и бандит» (1977), «Ночи в стиле буги» (1997), «Все или ничего» (2005). Рейнольдс является лауреатом двух премий «Золотой глобус» и премии «Эмми».
Напомним, что в июле на 86-м году жизни от рака скончался американский актер Роджер Перри.
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