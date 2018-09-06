Единороссы предложили пополнять Пенсионный фонд за счет денег коррупционеров

«Единая Россия» предложила направлять средства, изъятые в рамках дел о коррупции, в Пенсионный фонд. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.

За последние шесть лет в бюджет поступило более 1,2 миллиарда рублей «от конфискации средств и имущества, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности», передает «Медуза» со ссылкой на секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

Ранее сообщалось, что численность штата Пенсионного фонда России сократится на 25% в 2019 году. При этом ПФР не рассматривает продажу объектов фонда.