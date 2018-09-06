Брайан Орсер: «До меня с Медведевой никто не работал как со взрослой»

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер рассказал о работе со своей новой подопечной.

«Хочется, наконец, показать программы, а также то, что нам удалось сделать за прошедшие месяцы. Не скажу, что речь идет о каких-то глобальных изменениях, но эти изменения, безусловно, произошли. На мой взгляд, Женя сильно прибавила в катании, но эта работа, как вы знаете, не делается «от» и «до» – она бесконечна. Ей можно заниматься месяцами, годами. Сейчас же главное для меня заключается в том, что Медведева становится лучше – я вижу это.

Мы собираемся кататься на том максимуме, который возможен на текущий момент. По мере вкатывания программ и набора формы, возможно, что-то станет выглядеть по-другому. Это касается не только прыжков, но и хореографии. У нас нет такого, что вот тут мы прыгаем, тут скользим, а тут танцуем: работа идет над всеми аспектами катания одновременно.

Легкая ли ученица Женя? Да, очень. Она постоянно открыта ко всему новому, умеет работать с очень высокой интенсивностью. Это отмечали и Дэвид Уилсон, и Сандра Безик. Сложность в том, что с ней никогда не работали как со взрослой, а это именно то, чем мы занимаемся сейчас. Юниорская работа совсем другая, поэтому адаптация тоже требует определенного времени, – сказал Орсер.

Напомним, ранее Евгения Медведева работала в одной группе с Алиной Загитовой, но после Олимпийских играх в Пхенчхане ушла от тренера Этери Тутберидзе.