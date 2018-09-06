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С 19 сентября из Казани откроются прямые рейсы на Хайнань

14:08, 06.09.2018
С 19 сентября из Казани откроются прямые рейсы на Хайнань
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Со второй половины сентября из международного аэропорта Казань откроются прямые рейсы в городской округ Хайкоу на китайском острове Хайнань.

Вылеты из Казани будут выполняться по средам в 9.40 с прибытием в Хайкоу в 22.55, говорится в сообщении казанского аэропорта. В обратном направлении самолет будет отправляться в 1.30, а приземляться в Казани в 5.30.

Полеты будут осуществляться на самолете авиакомпании «ИрАэро» Boeing 777-200ER, рассчитанном на 374 пассажира. Время в пути составляет 9 часов.

Напомним, с 1 мая россияне могут посещать китайскую провинцию Хайнань без виз.

БизнесТранспорт Татарстан
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