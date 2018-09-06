В Москве избили фигуристку Софью Полищук — СМИ

По сообщению телеграм-канала Mash, в Москве была избита бронзовая призерка юниорской серии Гран-при по фигурному катанию Софья Полищук.

Спортсменка возвращалась с тренировки, когда к ней подошел ее знакомый парень. Когда девушка отказалась отдать ему телефон, тот нанес фигуристке несколько ударов по лицу, а потом начал душить. Полищук сумела отбиться от нападавшего, после чего обратилась в больницу и написала заявление в полицию.

Предполагается, что инцидент произошел из-за ревности ее знакомого к другим парням, с которыми общается фигуристка.

Напомним, Софья Полищук выступает в паре с Александром Вахновым в танцах на льду.