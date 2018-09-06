ГК «Уфа-Алиса» начинает новый сезон Суперлиги в Ставрополе

Гандбольный клуб «Уфа-Алиса» отправился в первое выездное турне сезона 2018/2019.

В рамках чемпионата России среди женских команд Суперлиги уфимскую команду ожидают два гостевых матча: 6 сентября башкирская дружина проведет стартовый матч нового сезона против «Ставрополья», а 8 сентября встретится с действующими чемпионками «Ростов-Доном».

— Все покажет игра. По тренировочным показателям — вывести команду на пик формы удалось. А как будет она выглядеть в игре — посмотрим. Надеюсь, что все готовы. В принципе, подготовка проходила по тому же плану, что и год назад, только с повышенными нагрузками, — сказал пресс-службе уфимской команды главный тренер «лис» Игорь Саранец.

