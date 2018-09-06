В октябре могут произойти перебои в работе интернета из-за смены криптографических ключей

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами ICANN предупредила, что 11 октября собирается провести первую в истории смену криптографических ключей. Это может привести к перебоям в интернете.

Система защищает доменные имена интернета. Смена ключей, которые появились в 2010 году, должна была пройти уже в 2015-м. Ее отложили из-за неготовности провайдеров.

Отмечается, что 11 октября — это предварительная дата. Точное время смены ключей будет определено на заседании правления корпорации 12 сентября, передает «РБК».

Ранее власти Крыма сообщили о возможных перебоях с интернетом на полуострове.