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В октябре могут произойти перебои в работе интернета из-за смены криптографических ключей

10:20, 06.09.2018
В октябре могут произойти перебои в работе интернета из-за смены криптографических ключей
Фото: pixabay.com

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами ICANN предупредила, что 11 октября собирается провести первую в истории смену криптографических ключей. Это может привести к перебоям в интернете.

Система защищает доменные имена интернета. Смена ключей, которые появились в 2010 году, должна была пройти уже в 2015-м. Ее отложили из-за неготовности провайдеров.

Отмечается, что 11 октября — это предварительная дата. Точное время смены ключей будет определено на заседании правления корпорации 12 сентября, передает «РБК».

Ранее власти Крыма сообщили о возможных перебоях с интернетом на полуострове.

ПроисшествияТехнологии
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