Аналитики зафиксировали резкий рост социальной напряженности среди россиян

Среди россиян резко вырос уровень социального напряжения. Социологи предположили, что сложившаяся ситуация похожа на преддефолтное состояние 1998 года.

Исследование проводилось в августе. Социологи выяснили, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось число проблем, которые беспокоят россиян.

Так, 72% респондентов отметили рост цен, 52% — «обнищание населения», 48% — рост безработицы. Также треть участников опроса отметила кризис в экономике и пожаловалась на несправедливое распределении доходов. Пятая часть россиян проблемой считает «кризис морали, культуры и нравственности». Помимо прочего, жителей России волнует ухудшение экологии и рост числа уголовных преступлений.

Похожие цифры зарегистрированы были 1998 году, передает данные опроса «Левада-центра» «Коммерсант».

Напомним, аналитики Bank of America спрогнозировали, что на мировом фондовом рынке может повториться мировой кризис 1997—1998 годов. По их мнению, об этом свидетельствует схожая динамика рынков. Однако пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что кризиса, скорее всего, не будет.