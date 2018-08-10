Песков о дефолте в России: наверняка не будет

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал прогнозы экспертов Bank of America о повторении кризиса 1998 года в России.

«Я не знаю, чем они руководствовались, поэтому я не стал бы вступать с ними в какую-то дискуссию», — цитирует Пескова «Интерфакс».

На реплику, «значит, все будет хорошо», Песков ответил: «Наверняка».

Напомним, аналитики Bank of America спрогнозировали, что на мировом фондовом рынке может повториться мировой кризис 1997—1998 годов. По их мнению, об этом свидетельствует схожая динамика рынков.

Напомним, сегодня курс доллара на Московской бирже превысил 67 рублей впервые с 3 августа 2016 года. Центробанк России объяснил нынешнюю изменчивость курса рубля новостями о предстоящих санкциях.