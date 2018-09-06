В Удмуртии построят завод по производству жидкого пектина

В Удмуртии на территории города Сарапула будет построен завод по производству жидкого пектина. Об этом на своей странице в Facebook написал глава города Александр Ессен. Предприятие станет резидентом территории опережающего социально-экономического развития.

«Руководством Удмуртии рассмотрена и одобрена очередная заявка резидента ТОСЭР «Сарапул». Соглашение с компанией ООО «Экопектин» будет подписано в сентябре текущего года. Предприятие намерено в Сарапуле построить завод по производству жидкого пектина. Продолжаем работать», — написал градоначальник.

Ранее первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин заявлял, что в ТОСЭР было зарегистрировано четыре резидента, до конца года их число должно вырасти до семи. ТОСЭР «Сарапул» была образована в сентябре 2017 года.

Пектин — это кондитерская добавка, используемая в пищевой промышленности, в частности для приготовления джема и варенья.