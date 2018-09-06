В Казани стартовало заседание по избранию меры пресечения задержанному за убийство омоновцу

В Советском районном суде Казани начинается заседание по избранию меры пресечения омоновцу Марату Сахапову. Он подозревается в убийстве своей девушки Эльнары Карахановой.

Суду представили справку, что Сахапов является действующим сотрудником Росгвардии и справку из больницы, куда девушка обратилась после избиения. Также представили протоколы допросов матери погибшей, бывшей жены Сахапова, двух подруг девушки и ее родной сестры. Мать отметила, что девушка не имела суицидальных мыслей и планировала оформить загранпаспорт.

О том, что задержанный избивал погибшую, дала показания подруга Эльнары, с которой они вместе снимали квартиру. Первый раз это произошло в январе 2018 года. После избиения девушка его простила. Потом это повторилось — он избил скрученным мокрым полотенцем, перед этим заставив раздеться.

Другая подруга девушки подтвердила, что он избивал погибшую. По ее словам, причиной была ревность. 30 августа этого года погибшая ей рассказала, что он угрожал приехать в Лаишево, убить ее отца и изнасиловать мать.

При этом бывшая жена подозреваемого охарактеризовала его, как «понимающего, любящего, целеустремленного человека». Она также писала заявление на мужа о побоях, но следствию пояснила, что сделала это «по глупости».

Сам Сахапов вину не признает. Он сказал, что озвученные показания только частично являются правдой. В частности, он не угрожал приехать в Лаишево и убить отца и изнасиловать мать девушки. Его адвокат попросила избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде, передает корреспондент «Реального времени» из зала суда.



— Я частично виноват — трогал эту девушку. Но я никого не убивал, поэтому не собираюсь скрываться — заявил он. — Я знаю, что мои слова ничего не значат для родителей девушки, но я искренне прошу прощения. Перед всеми хочу сказать, что я ее не убивал.

Напомним, по данным следствия, убийство произошло после ссоры между молодыми людьми. Предполагается, что мужчина выкинул девушку из окна.