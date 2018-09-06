Новости технологий

02:09 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

В работе Amazon произошел сбой

02:02, 06.09.2018
В работе Amazon произошел сбой
Фото: pxhere.com

Пользователи онлайн-ретейлера Amazon сообщили в среду о сбое в работе сервиса. Информация об этом содержится на портале Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов.

Уточняется, что сбой произошел в среду около 23.00 мск. В большинстве случаев пользователи указывают на неисправности в работе сайта ретейлера. Примерно треть испытывает проблемы со входом в свою учетную запись.

Наибольшее число сообщений о проблемах с Amazon приходит из США. Также о проблемах в работе онлайн-ретейлера сообщают жители европейских стран и Японии.

Напомним, что в минувший вторник рыночная капитализация компании Amazon превысила триллион долларов. Она стала второй американской компанией после Apple и третьей среди мировых компаний, которые преодолели этот рубеж.

ТехнологииIT
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты