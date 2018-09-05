Данис Зарипов: «Отвратительно сыграли первый период»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов после поражения от подольского «Витязя» (3:5) поделился мыслями, почему команда не может найти свою игру на старте нового сезона КХЛ.



— Сегодня отвратительно сыграли первый период. Даже не знаю почему. Где-то не успевали за соперником, где-то сами не выкладывались, значит. Потом сказалась реализация моментов — играли в большинстве, могли забрасывать еще. Но не смогли. Сгоряча не хочется говорить что-то плохое. Главное, нам в команде разобраться, посмотрим какие моменты нужно менять.



— И все же, что случилось с реализацией? Моментов было достаточно.…



— Моменты всегда были и будут. Просто их нужно реализовывать. Сегодня не получилось — будем стараться в следующей игре, — сказал Зарипов журналистам.