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Данис Зарипов: «Отвратительно сыграли первый период»

23:19, 05.09.2018
Данис Зарипов: «Отвратительно сыграли первый период»
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов после поражения от подольского «Витязя» (3:5) поделился мыслями, почему команда не может найти свою игру на старте нового сезона КХЛ.

— Сегодня отвратительно сыграли первый период. Даже не знаю почему. Где-то не успевали за соперником, где-то сами не выкладывались, значит. Потом сказалась реализация моментов — играли в большинстве, могли забрасывать еще. Но не смогли. Сгоряча не хочется говорить что-то плохое. Главное, нам в команде разобраться, посмотрим какие моменты нужно менять.

— И все же, что случилось с реализацией? Моментов было достаточно.…

— Моменты всегда были и будут. Просто их нужно реализовывать. Сегодня не получилось — будем стараться в следующей игре, — сказал Зарипов журналистам.

СпортХоккей Татарстан
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