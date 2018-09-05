Школьник из Татарстана завоевал золотую медаль на Международной олимпиаде по информатике

Школьник из Татарстана Рамазан Рахматуллин завоевал золотую медаль на 29-й Международной олимпиаде по информатике, которая проходила в Цукубе (Япония). Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

Вторую золотую медаль выиграл Владимир Романов из Москвы. Серебряные медали получили Михаил Анопренко из Санкт-Петербурга и Егор Лифарь из Москвы.

Участников сборной поздравила министр просвещения Ольга Васильева.

«Ребята завоевали четыре медали, показав высокий уровень владения информатикой. Когда цифровизация проникает во все сферы жизни человека, виртуозное владение навыками программирования имеет важнейшее значение», — отметила она.

Международная олимпиада по информатике проводится с 1989 года. По правилам в команде должно быть не больше четырех участников. В этом году за призовые места состязались более 900 школьников из 85 стран мира.



Ранее выпускник из Нижнекамска Андрей Кобелев выиграл серебряную медаль на Международной олимпиаде по химии.