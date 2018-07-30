Выпускник из Нижнекамска выиграл «серебро» на Международной олимпиаде по химии

Выпускник из Нижнекамска Андрей Кобелев выиграл серебряную медаль на Международной олимпиаде по химии, которая завершилась в Праге. В этом году Андрей окончил лицей №35 и сейчас поступает в ВУЗ. По словам отца, Дмитрия Кобелева, который работает начальником отдела оценки эффективности проектов Управления развития и организации новых производств «Нижнекамскнефтехима», любовь к предмету у сына проявилась с первых уроков химии в школе.

Всего на Международной олимпиаде по химии Россию представляли четыре человека: Андрей Кобелев из Нижнекамска, Даниил Бардонов и Алексей Коноплёв из Москвы, Михаил Матвеев из Вологды. Наша сборная завоевала на олимпиаде 2 золотые и 2 серебряные медали.