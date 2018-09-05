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Уфимский «Урал» стартовал с тяжелой победы на Мемориале Платонова

18:10, 05.09.2018
Уфимский «Урал» стартовал с тяжелой победы на Мемориале Платонова
Фото: volleyufa.ru

Уфимский «Урал» в Санкт-Петербурге провел первый матч на международном Мемориале Платонова. Первым соперником команды Даниэле Баньоли стал «Атырау» из Казахстана.

Поединок оказался упорным и завершился лишь в пятой партии в пользу уфимской команды — 3:2 (26:28, 29:27, 19:25, 25:15, 15:13).

Другие матчи стартового дня турнира принесли такие результаты:

«НОВА» (Новокуйбышевск) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (25:20, 15:25, 23:25, 25:22, 9:15);

«Строитель» (Минск) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (22:25, 24:26, 19:25).

Состав «Урала» на Мемориале Платонова: связующие — Андрей Зубков, Артем Иванов («Беркуты Урала»); диагональные — Родион Мискевич, Евгений Рыбаков; доигровщики — Андрей Титич, Егор Феоктистов, Александр Мочалов; центральные блокирующие — Александр Абросимов, Игорь Филиппов, Денис Черейский, Александр Родионов, либеро — Дмитрий Кириченко, Роман Брагин.

СпортВолейбол Башкортостан
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