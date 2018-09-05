«Ак Барс» Банк развивает сотрудничество с Республикой Узбекистан

«Ак Барс» Банк провел круглый стол в Ташкенте на тему: «Участие банковского сектора в развитии взаимоотношений между Республикой Узбекистан и Республикой Татарстан». Мероприятие состоялось при содействии Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан и Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан и объединило представителей крупнейших узбекских банков и предприятий, а также национальной компании экспортно-импортного страхования «Узбекинвест».

В рамках мероприятия «Ак Барс» Банк и «Узбекинвест» заключили соглашение о сотрудничестве, которое дает возможность банку оказывать гарантийную поддержку и финансировать экспортно-импортные сделки с участием страховой компании. В круглом столе приняли участие представители банка: Айдар Мухаметзянов, директор дирекции инвестиционного бизнеса, Кадрия Ибрагимова, начальник управления по работе с финансовыми институтами, Наталья Шаламова, управляющий директор по внешнеэкономической деятельности, Евгения Писарева, начальник управления по работе с партнерами и поддержке клиентских продаж ДПКБ. Участники круглого стола обсудили стратегию развития межбанковских взаимоотношений, в том числе предоставление торгового финансирования при организации сделок с экспортерами и импортерами Татарстана. Были проведены бизнес-встречи с представителями банков: Национального банка ВЭД Республики Узбекистан, «Асака», «Узпромстройбанк», «Кишлок курилиш банк». Также в рамках деловой поездки были проведены переговоры с представителями крупного бизнеса: ООО UzAuto TRAILER и АО «Узбекнефтегаз».

ПАО «АК БАРС» БАНК

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