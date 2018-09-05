Саратовские власти выставили на продажу корпус психдиспансера за 6,4 млн рублей
Администрация Саратова выставила на продажу корпус психоневрологического диспансера по улице Загорной, 3а.
Постановление об условиях приватизации подписал глава города Михаил Исаев. На данный момент здание не используется по назначению, пишет «Коммерсант».
Площадь строения составляет 1069 кв. м, общая площадь земельного участка — 6035 кв. м. Стартовая цена здания — 6,4 млн рублей. Городские власти планируют получить за объект 11,5 млн рублей.
Напомним, ранее стало известно, что «Ростелеком» продает офисы в Перми за 350 млн рублей.Недвижимость
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