Грузовик с адсорберами для газопровода «Северный поток — 2» сломался в Пермском крае

Автопоезда с адсорберами остановились на технологическом съезде на 135-м км трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург.

Причиной стала поломка одного из грузовиков, у которого повредился карданный вал. Как пояснили в Упрдор «Прикамье», адсорберы продолжат движение только после доставки и замены части трансмиссии автомобиля. Движение на трассе идет без ограничений.

Добавим, это уже второй рейс автопоездов с адсорберами. Они следуют из Екатеринбурга до причала в поселке Юго-Камский, далее по воде в порт Усть-Луга.

Стоит отметить, что адсорберы были изготовлены в Екатеринбурге на заводе «Уралхиммаш». Они предназначены для газопровода «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию.

Напомним, ранее стало известно, что в Пермском крае установят 56 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.