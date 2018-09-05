В Пермском крае установят 56 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Краевые власти объявили торги по выбору подрядчику по поставке и установке комплексов фотовидеофиксации и весогабаритного контроля на территории Пермского края.

Всего будет оборудовано 56 камер. Комплексы будут фиксировать превышение скорости в зоне контроля и на измерительном участке длиной от 500 м, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил остановки и стоянки и так далее.

Отметим, комплексы весогабаритного контроля должны автоматически измерять весовые и габаритные параметры транспортных средств в движении без снижения скоростного режима. Адресный план расположения камер можно посмотреть на сайте Минтранса.

На проект региональный Минтранс потратит 672 млн рублей. Срок выполнения работ — декабрь 2019 года.

Напомним, ранее стало известно, что Росавтодор установит камеры на трассах в Башкирии, Татарстане и Оренбургской области.