За январь — август казанцев оштрафовали на 136,3 млн рублей

По итогам 8 месяцев 2018 года админкомиссии Казани вынесли 48,3 тыс. постановлений об административных правонарушениях и оштрафовали на 136, млн рублей.

Наибольшее количество штрафов было наложено за неуплату парковки — 50,2 млн рублей.

Также казанцев штрафовали за нарушение правил благоустройства (35,9 млн рублей), нарушение порядка организации уличной торговли (10,6 млн), нарушение порядка размещения наружной информации (2,8 млн) и неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления (5 млн), сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, что за январь — июль 2018 года админкомиссии Казани вынесли 36,2 тыс. постановлений об административных правонарушениях и оштрафовали на 103,1 млн рублей.