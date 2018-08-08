В Казани с начала года оштрафовали на более чем 100 млн рублей

По итогам января — июля 2018 года админкомиссии Казани вынесли 36,2 тыс. постановлений об административных правонарушениях и оштрафовали на 103,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.



Больше всего штрафов было наложено за неуплату парковок (35,1 млн рублей), нарушение правил благоустройства (30 млн рублей), нарушение порядка организации уличной торговли» (9 млн рублей) и т. д.

Ранее сообщалось, что сумма штрафов за нарушение правил и норм охраны труда в РТ с начала года превысила 10 млн рублей.