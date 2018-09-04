Набиуллина сообщила о появлении факторов в пользу повышения ключевой ставки

Банк России видит значительное число факторов, говорящих в пользу сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом появились факторы в пользу ее повышения. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.



«Сейчас немного факторов, которые бы говорили за снижение ставки. Есть значительное число факторов, которые говорят о сохранении ставки. Появились некоторые факторы, которые позволяют вынести и вопрос о возможном повышении ставки», — цитирует «Прайм» Набиуллину.

Напомним, в настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 7,25% годовых.