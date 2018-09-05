Регионы будут сообщать в Генпрокуратуру о делах по экстремизму

Российские регионы должны будут направлять информацию о возбуждении каждого уголовного дела за экстремизм в Генпрокуратуру. Такое требование содержится в новом приказе надзорного ведомства.



«Теперь о возбуждении каждого уголовного дела по преступлению экстремистской направленности регионы обязаны сообщать в Генеральную прокуратуру РФ. Она будет держать на контроле все стадии рассмотрения подобных дел», — передает RNS со ссылкой на пресс-службу общероссийского народного фронта (ОНФ).

Отмечается, что Генпрокуратура совместно с Народным фронтом по поручению президента РФ занимается анализом использования в правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности».

Накануне Саратовский Следком возбудил дело об экстремизме из-за частушек о судьях.