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Регионы будут сообщать в Генпрокуратуру о делах по экстремизму

13:27, 05.09.2018
Регионы будут сообщать в Генпрокуратуру о делах по экстремизму
Фото: pixabay.com

Российские регионы должны будут направлять информацию о возбуждении каждого уголовного дела за экстремизм в Генпрокуратуру. Такое требование содержится в новом приказе надзорного ведомства.

«Теперь о возбуждении каждого уголовного дела по преступлению экстремистской направленности регионы обязаны сообщать в Генеральную прокуратуру РФ. Она будет держать на контроле все стадии рассмотрения подобных дел», — передает RNS со ссылкой на пресс-службу общероссийского народного фронта (ОНФ).

Отмечается, что Генпрокуратура совместно с Народным фронтом по поручению президента РФ занимается анализом использования в правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности».

Накануне Саратовский Следком возбудил дело об экстремизме из-за частушек о судьях.

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