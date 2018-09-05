Минкульт не пустил «Похищенные сокровища Европы» в российский прокат
Министерство культуры отказалось выдавать прокатное удостоверение документальному фильму «Похищенные сокровища Европы».
Официальные причины отказа в выдаче прокатного удостоверения станут известны в течение двух недель, говорится на странице прокатной компании CinemaEmotion в Facebook.
Картина рассказывает о произведениях искусства, вывезенных в Германию во время Второй мировой войны. Режиссер — Клаудио Поли. Выпуск фильма приурочили к 73-й годовщине окончания войны.ОбществоКультура
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