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Минкульт не пустил «Похищенные сокровища Европы» в российский прокат

12:09, 05.09.2018
Минкульт не пустил «Похищенные сокровища Европы» в российский прокат
Фото: pxhere.com

Министерство культуры отказалось выдавать прокатное удостоверение документальному фильму «Похищенные сокровища Европы».

Официальные причины отказа в выдаче прокатного удостоверения станут известны в течение двух недель, говорится на странице прокатной компании CinemaEmotion в Facebook.

Картина рассказывает о произведениях искусства, вывезенных в Германию во время Второй мировой войны. Режиссер — Клаудио Поли. Выпуск фильма приурочили к 73-й годовщине окончания войны.

ОбществоКультура
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