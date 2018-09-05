В России предложили удвоить социальный налоговый вычет

В Государственной думе предложили увеличить социальный налоговый вычет в два раза. Соответствующий законопроект подготовил депутат Госдумы Иван Сухарев.

По его словам, установленная ещё в 2007 году предельная сумма налогового вычета утратила свою актуальность и не оказывает существенной поддержки обучающимся.

«С начала прошлого десятилетия наблюдается устойчивый рост стоимости обучения во всех вузах страны. Средняя стоимость одного года учебы в период с 2009 по 2017 год возросла более чем на 50 тыс. рублей. И это еще без учета столичных вузов, куда пытаются попасть большинство абитуриентов и где стоимость обучения порой может достигать 500 тыс. рублей за учебный год. При этом сумма налогового вычета не менялась с того времени. Сегодня многие говорят о мотивации получать высшее образование, однако для этого необходимы реальные шаги. Одним из них как раз может стать предлагаемый законопроект», — приводит слова политика RT.

Ранее сообщалось, что в России проработают налоговый вычет за расходы россиян на спорт.