В России проработают налоговый вычет за расходы россиян на спорт

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 сентября проработать вопрос о введении налогового вычета с сумм, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.



«Проработать возможность распространения социальных налоговых вычетов, предусмотренных статьей 219 Налогового кодекса Российской Федерации, на суммы, уплаченные налогоплательщиком в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги», — говорится в сообщении Кремля.



Доклад о допфинансировании физкультуры и спорта, включая крупные российские и международные соревнования, поручено разработать до 20 октября.

Поручения также касаются передачи построенных к ЧМ-2018 стадионов футбольным клубам и другим спортивным организациям и использования наработок по обеспечению безопасности.

Ранее сообщалось, что стадионы в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске из федеральной собственности перейдут на уровень регионов,