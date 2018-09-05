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В Башкирии на выборах в Госсобрание используют лозунг «Без булдырабыз»

08:33, 05.09.2018

В Башкирии в воскресенье состоятся выборы в Государственное собрание — Курултай шестого созыва.

Колумнисты «Реального времени» подготовили очередной обзор, посвященный предстоящему голосованию. Обзор посвящен наиболее громким партийным лозунгам и предвыборным обещаниям в преддверии 9 сентября, а также ключевым партийным акциям и мероприятиям.

В выборах участвуют партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Зеленые», ЛДПР и КПРФ. Одна из партий — «Патриоты России» — использует лозунг «Мы сможем! Без булдырабыз!».

Подробный обзор читайте в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Башкортостан
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