В Башкирии на выборах в Госсобрание используют лозунг «Без булдырабыз»

В Башкирии в воскресенье состоятся выборы в Государственное собрание — Курултай шестого созыва.



Колумнисты «Реального времени» подготовили очередной обзор, посвященный предстоящему голосованию. Обзор посвящен наиболее громким партийным лозунгам и предвыборным обещаниям в преддверии 9 сентября, а также ключевым партийным акциям и мероприятиям.

В выборах участвуют партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Зеленые», ЛДПР и КПРФ. Одна из партий — «Патриоты России» — использует лозунг «Мы сможем! Без булдырабыз!».

Подробный обзор читайте в материале «Реального времени».