Татарстанский велогонщик Ильнур Закарин мечтает победить на ОИ-2020

Лидер сборной России по велоспорту на шоссе, уроженец Набережных Челнов, Ильнур Закарин, пропустивший в 2016 году Олимпиаду в Бразилии, на Играх-2020 в Токио намерен бороться за «золото», сообщает ТАСС.

«Олимпийский девиз «Главное не победа, а участие» — точно не для меня, — сказал Закарин. — Поэтому в Токио-2020 я мечтаю не просто выступить, а победить».

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Закарина до Олимпиады-2016 из-за того, что тот в прошлом нарушал антидопинговые правила. Спортивный арбитражный суд (CAS) позднее признал санкции МОК незаконными, однако сделал это в последний момент. После решения CAS Закарин уже не успевал прилететь в Бразилию на гонку.

