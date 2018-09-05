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Российская часть дороги из Европы в Китай может обойтись бюджету в 825 млрд рублей

06:29, 05.09.2018
Российская часть дороги из Европы в Китай может обойтись бюджету в 825 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент РФ Владимир Путин в майском указе поручил к 2024 году построить российскую часть транспортного коридора Европа – Западный Китай. К 1 октября маршрут коридора должен быть внесен в план магистральной инфраструктуры.

Весь маршрут – более 8000 км. Дороги в Белоруссии, Казахстане и Китае почти готовы. Но маршрут по России вызвал серьезные споры в правительстве. Пока лидирует вариант трассы через Казань, передают «Ведомости».

Всего проект обойдется в 1 трлн рублей. Из них — 825 млрд рублей — из бюджета. При этом, бывший топ-менеджер «Газпрома» предлагает построить ее бесплатно для государства.

Напомним, что по подсчетам «Автодора», стоимость участка трассы «Европа — Западный Китай» от Москвы до Казани составит 438 млрд рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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