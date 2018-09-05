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Происшествия

Владелец сгоревшего в Перми клуба «Хромая лошадь» вышел на свободу — СМИ

05:51, 05.09.2018

Бывший владелец клуба в Перми «Хромая лошадь», где при пожаре погибли 156 человек, Анатолий Зак вышел на свободу.

Отмечается, что для этого он подал ходатайство о приравнивании дня в СИЗО к полутора дням в колонии. Суд удовлетворил ходатайство, решение вступило в силу 4 сентября, передает «Медуза».

У мужчины в планах подлечиться в Израиле, а после — вернуться в Россию и заняться бизнесом.

Ранее пиротехник, осужденный по делу о пожаре в «Хромой лошади», вышел по амнистии.

Происшествия
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