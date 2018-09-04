Агустин Рохель: «Медведи в России? Здесь у меня полностью поменялось представление о стране»

Уругвайский новичок самарских «Крыльев Советов» Агустин Рохель ответил на вопросы болельщиков клуба.

«Когда мне предложили приехать в Самару, я долго не думал. Посоветовался с отцом, матерью, братьями и сестрами, и мы решили переехать. Сначала мне о городе рассказал мой агент, позже сам клуб. На чемпионате мира мы посмотрели российские города, а также были на матче Уругвая с Россией в Самаре. Было замечательно, климат здесь и стадион очень впечатляющий.

В Уругвае на YouTube можно увидеть много видео о том, как тут по улицам ходят медведи, что русские очень грубые люди. Но здесь у меня полностью поменялось представление о России. Пока я выучил всего несколько русских слов: «Привет», «Доброе утро», но не думаю, что обучиться ему невозможно.

Суарес и Кавани? Пока я их не знаю. Но мне бы очень хотелось с ними познакомиться. И конечно же, хочется, чтобы они тоже приехали сюда», — приводит слова Рохеля пресс-служба «Крыльев Советов».

Напомним, в предыдущем туре чемпионата России по футболу подопечные Андрея Тихонова одержали первую домашнюю победу в сезоне.