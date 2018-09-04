Активист «Открытой России» сообщил о прекращении дела о вручении спикеру Госсовета Чувашии тюльпанов

Мировой суд в Чебоксарах прекратил административное дело в отношении активиста «Открытой России» Юрия Сидорова, который весной этого года подарил букет желтых тюльпанов спикеру Госсовета Чувашии Валерию Филимонову.

Сидоров у себя на странице в соцсети Facebook сообщил, что суд прекратил дело «за истечением сроков давности».

Напомним, что дело было возбуждено по ст.20.33 КоАП (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).

По словам Сидорова, он подарил цветы из-за распространенного в соцсетях видео с корпоратива, где чиновники поют песню «Желтые тюльпаны» вместе с певицей Наташей Королевой.