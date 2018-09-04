Неизвестные разбили окно машины кандидата в Заксобрание Ульяновской области

Сегодня в Ульяновске неизвестные разбили окно в автомобиле кандидата в депутаты в областное Заксобрание от партии «Справедливая Россия» Ольги Свирид.

Снимки опубликовала в Facebook местная жительница.

«Только что, как в лихие 90-е, Ольга Свирид испытала на себе прелести политической борьбы. Кому выгодно, чтобы врач чувствовала страх за свою жизнь?!.» — прокомментировала она фото.

В комментариях отметили, что автомобиль был припаркован на стоянке возле отделения Центробанка.