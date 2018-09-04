Неизвестные разбили окно машины кандидата в Заксобрание Ульяновской области
Сегодня в Ульяновске неизвестные разбили окно в автомобиле кандидата в депутаты в областное Заксобрание от партии «Справедливая Россия» Ольги Свирид.
Снимки опубликовала в Facebook местная жительница.
«Только что, как в лихие 90-е, Ольга Свирид испытала на себе прелести политической борьбы. Кому выгодно, чтобы врач чувствовала страх за свою жизнь?!.» — прокомментировала она фото.
В комментариях отметили, что автомобиль был припаркован на стоянке возле отделения Центробанка.ОбществоВластьПроисшествия
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